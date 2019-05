Sbanda con la vecchia Fiat Uno e si schianta contro un albero: morto un uomo di 66 anni

Un pensionato di 66 anni, di Caneva (Pordenone), è morto dopo che la sua auto, una Fiat Uno, è uscita di strada andando a urtare un albero. L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno a Cordignano (Treviso). I vigili del fuoco, accorsi da Vittorio Veneto, hanno messo in sicurezza la vettura, ma nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto la dichiarare la morte dell'uomo. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.



La vittima è Gabriele Gobbo e abitava a Stevenà. Era un ex dipendente del mobilificio Mercury. Viveva con l'anziana madre ora sotto choc.