Uccide il nonno e filma il delitto con il telefonino. Il 15enne doveva essere in comunità, subito il processo

Ha ucciso il nonno di 78 anni con calci e pugni e ha filmato la sua terribile azione con il telefonino. Il 15enne di Bucchianico, in Abruzzo, doveva essere in comunità e per quel delitto compiuto lo scorso 8 luglio andrà subito a processo, con rito immediato.

I fatti

La decisione di mandare subito a processo il giovane con problemi psichiatrici, del quale il nonno materno era affidatario, è del gip del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, come riporta il Messaggero, giudice che ha fissato il processo il 25 gennaio 2023.

L'accusa

L'accusa per il 15enne è di omicidio volontario con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un ascendente e per futili motivi, riprendendo con il telefonino i terribili comportamenti messi in atto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 08:24

