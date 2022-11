Spari a Roma davanti a una palestra: ferito un 44enne

Un uomo di 44 anni, italiano e già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito da un proiettile al calcagno esploso all'uscita di una palestra in zona San Paolo a Roma. Trasportato in ospedale non è in pericolo di vita.

È successo questa mattina, intorno alle 10. Sul posto, impegnati nelle indagini e nella ricerca del responsabile, i poliziotti della Squadra Mobile, gli agenti della Scientifica e del commissariato San Paolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 22:48

