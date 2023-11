Coppia di turisti derubati al ristorante a Napoli, il proprietario gli offre la cena: «Devono avere un bel ricordo»

di Redazione web

Una coppia di turisti tedeschi derubata al ristorante del centro storico di Napoli, ed il proprietario offre loro la cena. I due coniugi in vacanza nella città partenopea, che alloggiavano vicino Piazza Dante, sabato sera sono andati a cenare in un ristorante e presi di mira da malviventi che hanno rubato portafogli e cellulare, ma il titolare del locale Gigi Lista, ha deciso di offrire la cena, per rimediare ad un reato con un gesto di solidarietà ed umanità, scrive Vesuvio Live.

“Reputiamo Napoli come una madre di cui non si può avere un cattivo ricordo. Al Seggio del Popolo abbiamo deciso di offrire una cena alla coppia tedesca, per far capire che di Napoli deve avere solo un bellissimo ricordo e questi episodi non devono intaccare la figura di Napoli e dei napoletani in Italia e nel mondo”, ha detto ancora il proprietario del locale.

