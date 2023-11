Scappano da un pub senza pagare il conto di 300 euro. Il titolare mette una "taglia" per ritrovarli: «In fuga su un'auto senza bollo»

di Redazione web

Una famiglia di 12 persone è fuggita da un pub per non pagare il conto di un succulento pranzo, a bordo di una Skoda senza bollo. Come riporta il Daily Mail, il proprietario del locale, il Britannia Ill di Cornwall, ha denunciato la vicenda sul profilo Facebook del pub, nel tentativo di rintracciare i clienti disonesti: «Era chiaramente tutto programmato».

Mangiano e scappano senza pagare, il titolare pubblica la loro foto su Facebook: «Siete pregati di saldare il conto»

Si sposano, non pagano il pranzo di nozze con settanta invitati e fuggono in Germania

La vicenda

Il conto, stando al proprietario del pub, ammonterebbe a circa 300 euro: tra le pietanze del pasto, i commensali avrebbero ordinato carne pregiata e 14 pinte di birra.

Uno staff del locale ha dichiarato: «Era chiaramente tutto programmato, hanno aspettato un nostro momento di distrazione per scappare. Quando la cameriera è tornata al loro tavolo, per portare il conto, erano spariti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA