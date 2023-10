Sposa compra l'abito al negozio di beneficenza per 40 euro: «Non serve pagare tanto per sentirsi speciali»

di Redazione Web

Il giorno del matrimonio è senza dubbio importante, uno di quelli che rimangono impressi nella memoria. Si prende per mano la persona con cui si intende passare il resto della vita e si promette davanti ai propri cari di amarsi e onorarsi per sempre. Quindi, sembra logico che nel momento in cui si immortala un momento tanto intenso, si voglia apparire al meglio delle proprie possibilità, giusto? D'altronde, si spendono migliaia e migliaia di euro per rendere questo giorno "speciale", tra il cibo, le bevande, la chiesa e... il vestito.

Una novella sposina proveniente da Doncaster, nel Regno Unito, ci ricorda una volta che i soldi non fanno davvero la felicità: il giorno successivo alla proposta del fidanzato, Cat Wilkinson è entrata in un negozio di beneficenza e ha trovato l'abito dei suoi sogni per la modica cifra di 40 euro, secondo quanto riportato dal Mirror.

Eppure, ha avuto comunque la sua favola: ecco la sua storia.

Amore a prima vista (ma con il vestito da sposa)

Cat Wilkinson, i capelli biondi acconciati sulla nuca e un meraviglioso abito di pizzo bianco a fasciarle il corpo, ha percorso la navata sotto gli occhi lucidi di tutti gli amici e i parenti, un sorriso di pura gioia a decorarle il viso. Dopo aver pronunciato il fatidico "lo voglio!" e aver baciato lo sposo, è arrivato un altro momento di rito, ovvero quello delle foto.

Gli scatti sono stati poi pubblicati da Cat sulla sua pagina Facebook, dove è stata inondata da persone che le chiedevano dove avesse acquistato il meraviglioso vestito da sposa. Dunque, ha deciso di raccontare la sua storia: «Dal giorno del matrimonio ho ricevuto un sacco di complimenti dolcissimi sull'abito, e in tanti mi hanno domandato da dove venisse, quindi ho pensato di condividerlo con voi. Il giorno in cui Mike mi ha fatto la proposta, mi ha portata a York.

Poi, l'amore a prima vista: «Ero al piano di sopra quindi ho subito chiamato Mike e gli ho detto di non salire dato che dovevo provare qualcosa e ho domandato alla commessa se potesse farmi una foto. L'ho comprato subito per 40 euro e poi ho fatto fare alcune modifiche per renderlo esattamente come avevo in mente, ad esempio i bottoni anziché la zip sul retro e sulle maniche, e qualche fiorellino sul davanti».

D'altronde, è l'abito a scegliere la sposa, quindi anche gli ultimi dubbi di Cat sono svaniti: «Non mi sarei mai aspettata che mi entrasse, volevo provarlo giusto per vedere se l'immagine che avevo in mente fosse corretta». Poi, la donna conclude: «Spero che il mio vestito da 40 euro sia un modo per ricordarsi che non è necessario che qualcosa costi tanto perché ti faccia sentire speciale».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 10:02

