Finto pilota di F1 e figlio di papà faceva innamorare le donne per farsi prestare soldi (e poi sparire): arrestato Francesco Riva

Si fingeva un ereditiere di una ricca famiglia pugliese ma anche un pilota di Formula 1, con residenza a Montecarlo, per adescare donne, corteggiarle, chiedere denaro e poi sparire. Francesca Riva, 42 anni, è stato arrestato a Milano con l’accusa di truffa e di lesioni. Si era nascosto in un appartamento nel capoluogo lombardo, senza pagare l'affitto per 9 mesi, per sfuggire ad una condanna emessa dalla procura di Genova. Ricercato da 27 diverse Procure italiane per atti e denunce da notificare.

Le indagini

Una volta ottenuti i soldi, il 42enne non restituiva la somma alle donne adescate. La Guardia di Finanza milanese lo ha arrestato indagando su una querela sporta per lesioni da un uomo, che aveva accusato un certo Francesco Della Rovere di essere l’aggressore. Indagando, i finanzieri sono arrivati ad un appartamento in Alzaia Naviglio Grande, che Francesco Riva occupava da 9 mesi senza pagare l’affitto.

