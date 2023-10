Finge di avere un cancro per raccogliere soldi in rete, 20enne smascherata dai medici

di Redazione Web

Ha finto di avere il tumore per avviare una raccolta fondi e frodare chi avrebbe donato, ma è stata scoperta. Madison Russo, 20enne dell'Iowa, negli Usa, ha raccontato sui social di essere malata e di avere un cancro, documentando di volta in volta la sua battaglia. Ma non aveva nulla. La donna era perfettamente sana e il suo solo scopo era di poter fare soldi.

La truffa

Madison aveva parlato di cancro al pancreas, di leucemia e di un tumore grande quanto un pallone da calcio avvolto intorno alla colonna vertebrale, su TikTok, GoFundMe, Facebook e LinkedIn. Oltre 400 persone hanno donato, per un totale di 39 mila dollari, fino a quando non è stata scoperta la truffa. A capire che qualcosa non andava sono stati alcuni medici che hanno visto nelle sue parole delle inesattezze e contraddizioni, alla fine la stessa 20enne ha ammesso di non essere malata.

Il processo

La giovane è stata condannata a risarcire le persone che aveva truffato e a pagare una multa di circa 2 mila dollari, ma quello che più indigna è che eviterà il carcere. La Russo si è scusata con tutte le vittime in sede di processo e ha affermato che il suo unico scopo era di poter dare un sostegno economico alla sua famiglia.

