Famiglia di turisti derubata del camper a Milano: «Volevamo fare il giro dell'Europa, non torneremo mai più»

Volevano girare l'Europa in camper, ma il loro viaggio si è fermato a Milano. Qui, a una famiglia turca, è stato rubato il mezzo. L'obiettivo era girare Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia per poi rientrare in patria. Ma dopo due mesi e mezzo si sono dovuti arrendere.

Il furto

Kenan Turker, turista turco in vacanza con la moglie e il figlio di 7 anni, ha il camper e i suoi risparmi. Il furto del veicolo è avvenuto in Corso XXII marzo. La famiglia era arrivata in città il 24 giugno e aveva trovato un posto per parcheggiare vicino al Parco Formentano. Trascorre lì la notte, poi riparte intorno alle 10 del mattino successivo.

La denuncia

Kenan è andato alla stazione di polizia più vicina, dove gli è stato detto che non potevano farli entrare. Gli è stato chiesto di aspettare sul marciapiede per circa tre ore. La famiglia turca ha cercato un hotel per la sera. Il giorno seguente, si sono ritrovati senza soluzioni. Non c’era nessuno che parlasse inglese, quindi hanno dovuto utilizzare Google Translate per comunicare. Dopo un’attesa di 45 minuti, hanno ricevuto la conferma che il camper non era stato rimosso.

L'addio all'Italia

Questo ha spinto la famiglia a prendere la decisione di tornare immediatamente a casa, lasciando definitivamente l’Italia. Con l’abbandono del nostro Paese, hanno lasciato anche la prospettiva di una vacanza. Non c’era speranza di ritrovare il camper e nessuno ha cercato di rassicurarli. È stato un finale amaro, amarissimo. Kenan Turker ha commentato dicendo: “Milano è bella, ma non ci aspettavamo tanta indifferenza”.

