Halloween, dove festeggiare? Il borgo ad un'ora da Roma che si trasforma per la notte: ecco qual è

Era il 1999 quando un locale di Calcata, oggi ancora aperto, organizzò per la prima volta la festa di Halloween. Così soltanto per una notte venne stato cambiato il menù creando piatti tipici per l'evento, ingaggiato una band, allestito il posto con fantasmi, streghe, zucche ed ogni tipo di gadget riguardante la festa. Uno degli organizzatori invitò così tante persone all'evento che il locale fu sold out in pochissimo tempo. Ognuno arrivò mascherato ed fu un successo che fece sì che l'anno a seguire Halloween venne prolungata di tre giorni. Ora la notte più lugubre dell'anno è diventata un'istituzione e sono tanti i visitatori che non perdono occasione di fare una capatina nel borgo di Calcata che, oltre, alla festa di Halloween, ha un potenziale paesaggistico, tradizionale e culturale di un certo spessore.

Il borgo che si trasforma

Ogni anno Calcata viene allestito a tema ed anche per il 2023, il borgo si trasformerà in una location da urlo per trascorrervi Halloween. Le stradine ed ogni locale saranno caratterizzati da abbellimenti horror, dalle ragnatele ai fantasmi e le zucche saranno sparse per ogni via del paese. C'è chi tra i presenti non perderà occasione di vestirsi a tema, sorseggiando un drink, passando da un locale e l'altro a ritmo di musica e in compagnia di amici e conoscenti.

