Orologi milionari rapinati a Milano: presa la gang. I Richard Mille rubati valgono anche un milione di euro

di Redazione web

Due rapine milionarie a Milano. Due pregiatissimi orologi Richard Mille sono stati scippati in due distinti episodi a due turisti che passeggiavano nel centro della città. E oggi sono stati eseguiti tre arresti. Due cittadini francesi di 34 e 35 anni, di origini algerine, e una cittadina marocchina 42enne, pregiudicati, sono stati posti in stato di fermo dalla Polizia di Stato perché ritenuti a vario titolo i presunti autori.

Maxi furto alla stazione Termini di Roma: rubato trolley con 300mila euro

Bologna choc, rubato un Rolex da 100mila euro: «Abbracciato da due donne, poi aggredito dal complice»

Le rapine

La prima rapina è avvenuta un anno fa, il 30 agosto 2021 in via della Spiga ai danni di un cittadino romeno, al quale è stato sottratto un orologio Richard Mille modello 011, «one from five limited edition», del valore di circa un milione di euro. La seconda, invece, lo scorso 1 agosto: a un turista libico di 43 anni è stato sottratto il suo orologio Richard Mille RM11-02 dal valore stimato di 400/500 mila euro.

La vittima seguita tutto il giorno

Il 43enne libico, a Milano per una visita di piacere, passeggiava per le vie del centro, all'altezza di via Castel Morrone quando è stato afferrato al braccio da un uomo che, dopo essere riuscito a scaraventarlo a terra, gli ha sottratto il prezioso orologio.

L'autore della rapina è fuggito

Alla fine gli investigatori della Mobile hanno identificato i quattro presunti autori, capendo che i tre uomini a Milano si appoggiavano presso un'abitazione nella disponibilità della donna marocchina. «Avendo contezza che gli indagati francesi si stessero organizzando, ancora una volta con il supporto della donna, per lasciare Milano, - afferma la Polizia - i poliziotti li hanno accompagnati in Questura per procedere al fermo d'indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero: non è stato trovato all'atto del controllo l'autore materiale della rapina per il quale prosegue l'attività investigativa della Squadra Mobile».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2023, 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA