Papà ucciso da un tumore in due mesi: Stefano Agnoletto aveva 57 anni

Papà muore a 57 anni per un tumore scoperto appena due mesi fa, Stefano non ce l'ha fatta. Lutto a Fossò nel veneziano. È durata solo due mesi la malattia di Stefano Agnoletto, un uomo di Fossò, molto conosciuto in paese ed in tutta la Riviera del Brenta.

<h2>Papà muore in due mesi dalla scoperta della malattia<h2>

Persona sempre disponibile, gentile con tutti e dal sorriso amichevole, era molto conosciuto anche per la sua attività in associazioni sportive. Era odontotecnico ed amava molto stare insieme alla gente. Lascia i famigliari ed in particolare un figlio, Gabriel.

