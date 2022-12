Trova un portafoglio (con 5 mila euro) al concerto di Max Pezzali e non ci pensa due volte: «L'ho riconsegnato al proprietario»

di Redazione web

Cosa fare nella rarissima eventualità che si trovino 5 mila euro dentro ad un portafoglio abbandonato a terra? Domanda amletica, a cui Roberta Martelli, avvocato di 47anni di Mercatale, in provincia di Arezzo, ha trovato una risposta senza pensarci troppo. Li ha restituiti al legittimo proprietario. «Lo scorso sabato ero con il mio compagno e alcuni amici al concerto di Max Pezzali a Pesaro. A fine spettacolo siamo andati alla macchina quando dentro un’aiuola ho visto un portafoglio in pelle» racconta la donna a Il Resto del Carlino.

Senza pensarci

«L’ho raccolto e guardato se attorno ci fosse qualcuno che lo cercasse. Lo abbiamo aperto leggermente ed è uscita una banconota da 100 euro», ma una volta tornati a casa, Roberta ed il compagno hanno aperto il portafoglio e cercando tra i documenti del proprietario c'erano 5 mila euro. «Così il lunedì ho chiamato un mio amico carabiniere raccontandogli il fatto e avvisandolo che sarei andata in caserma a consegnare quanto trovato» scrive ancora il giornale, raccontando che due giorni dopo i carabinieri di Sassocorvaro hanno contattato il proprietario, un trentenne imprenditore dell'abbigliamento, e gli hanno restituito soldi e documenti.

Regalo di Natale

I soldi erano l'incasso dell'attività commerciale, che non era riuscito a depositare in banca prima di venire al concerto di Max Pezzali. «Mi ha fatto piacere riconsegnare quel portafogli al legittimo proprietario, che mi ha ringraziato dicendo che per lui il Natale è arrivato in anticipo».

