Maneskin, rissa sotto al palco durante il concerto. Damiano: «La cosa peggiore? La ragazza con la maglia della Lazio»

«E' la prima rissa in un nostro concerto», parole di stupore quelle di Damiano dei Maneskin che sul palcoscenico di Philadelphia, ultima tappa del loro tour negli Stati Uniti, assiste ad una rissa tra gli spettatori. In un video diffuso sui social, si vede un ragazzo venire trascinato fuori dalla sicurezza, ma non si conoscono i motivi, quello che si vede chiaramente è la bocca spalancata di Damiano che guarda la scena, ma dopo un primo momento di sbigottimento, condanna subito l'accaduto.

«Non vogliamo promuovere la violenza, anzi, rispettate le persone vicine a voi» dice il cantante. Su Twitter, un utente spiega cosa è accaduto durante il concerto. «Mio fratello stava combattendo contro un uomo ubriaco che stava infastidando le donne al concerto, e mi ha chiamato pu.....a. Quello che ha fatto mio fratello lo avrebbe fatto chiunque volesse proteggere una donna».

my brother got into a fight at the concert bc this drunk man was grinding on women without their consent, and then tried to touch me. he also called me a bitch. my brother did what had to be done to protect the women around him. my brother did not get kicked out