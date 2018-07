Trova una busta senza nome con oltre mille euro: pensionata la porta in questura

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VICENZA – Straordinario atto dida parte di una pensionata di 82 anni che lunedì in una passeggiata tra le vie Battaglione Framarin e Legione Antonini ha notato in strada una, senza nome e indirizzo.Incuriosita l'ha raccolta e una volta aperta ha avuto un tuffo al cuore: all’interno ha trovato una serie di. Calandosi nella persona che aveva perso il denaro la pensionata si è recata subito in questura e ha consegnato la busta a un ispettore, raccontando i particolari del ritrovamento.La busta è a disposizione delche per ritirarla dovrà indicare la somma esattamente smarrita e i tagli delle banconote. Come da legge se nessunoreclamerà il denaro diventerà proprietaria l’onesta pensionata vicentina.