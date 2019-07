Frontale in Costiera: auto ​schiacciata contro una roccia: a bordo mamma e due bambini

Martedì 2 Luglio 2019, 08:27

TRIESTE - Tremendonella tarda serata di ieri, 1 luglio, sullatra due. I vigili del fuoco accorsi sul luogo hanno trovato una delle autovetture, una “Micra”, che si erasul fianco e si sono adoperati per estrarre dueche poi sono state prese in carico dal personale sanitario del 118, mentre nell’altra autovettura i tre occupanti - una- sono usciti autonomamente.Successivamente sono stati messi in sicurezza i mezzi e l'area del sinistro. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Sul posto anche la Polizia Locale. Nessuna persona risulta in pericolo di vita.