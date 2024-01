Anziano investito da un treno a Firenze: muore poco dopo in ospedale. Circolazione ferroviaria nel caos

di Redazione web

Dramma in Toscana. Un anziano è stato investito da un treno in stazione Firenze. Morto, poco dopo, all'ospedale di Careggi, dove era stato trasportato in gravissime condizioni. L'episodio si è consumato giovedì pomeriggio 11 gennaio intorno alle 18:15: l'uomo, 79 anni, è stato travolto da un treno regionale alla stazione di Santa Maria Novella.

Cosa è successo

In corso accertamenti sulla dinamica dell'investimento per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. L’uomo, come rivela La Nazione, è caduto dalla banchina tra il binari 16 e 17 ed è stato poi urtato dal treno.

I disagi

Rfi, sul proprio sito, prima spiegava che nel nodo di Firenze dalle ore 18.15 la circolazione ferroviaria era «rallentata» in seguito all'investimento, con possibili ritardi fino a 60 minuti, poi che dalle 18.45 è stata sospesa sempre nel nodo di Firenze. «Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti». La circolazione è poi ripresa lungo i binari dall'1 al 10 alla stazione centrale e, alle 19,45, su tutti i restanti binari. I rallentamenti sono indicati fino a 120 minuti sul sito di Rfi.

