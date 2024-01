È iniziato stamani in Tribunale a Lodi il processo per disastro ferroviario colposo e duplice omicidio colposo per il deragliamento del treno Frecciarossa Milano-Salerno avvenuto alle 5.30 del mattino del 6 febbraio 2020 in corrispondenza di uno scambio del posto movimento di Livraga, una stazione tecnica in provincia di Lodi. Nell'incidente morirono i due macchinisti, Giuseppe Cicciù, di 51 anni, e Mario Dicuonzo, di 59.