Una bambina di 8 anni è l'unica sopravvisuta in un incidente stradale in Sudafrica in cui sono morte 45 persone. L'autobus sul quale viaggiavano è precipitato per circa 50 metri da un ponte finendo in un burrone, secondo quanto riferiscono le autorità, scrive la Bbc online. La bambina di 8 anni è stata portata in ospedale con gravi ferite.