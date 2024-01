Auto travolta dal treno ad un passaggio a livello. «Era ferma sui binari»

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino e di Empoli, sono intervenuti stasera nel comune di Castelfiorentino in Via Giacomo Matteotti, per un incidente ferroviario: in corrispondenza del passaggio a livello un'autovettura è rimasta sui binari, poi colpita dal convoglio in transito.

Illesa la conducente dell'auto che si è allontanata prima che giungesse il treno. I Vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza la vettura incidentata, in attesa dell'arrivo dell'autogru dal distaccamento di Firenze Ovest per rimuoverla dal sedime ferroviario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 22:13

