Incidente choc al passaggio a livello, treno si schianta contro un'auto: il conducente finisce in ospedale

di Redazione web

Incidente choc in Umbria. Un treno in transito si è schiantato contro un'auto nei pressi di un passaggio a livello di Rivali di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia: secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il conducente della vettura è stato soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale di Branca. Sul posto i vigili del fuoco di Gaifana, tecnici delle Ferrovie dello Stato, i carabinieri di Gubbio e la polizia ferroviaria di Fabriano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 11:31

