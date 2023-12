Monopattino in ospedale, guai per l'infermiere che sfreccia nei corridoi: la videodenuncia

di Redazione web

Su e giù per i corridoi dell'ospedale a bordo di un monopattino elettrico. Non si tratta di un paziente indisciplinato, né di una nuova idea per la mobilità tra i reparti, ma della discutibile iniziativa di un infermiere, che gli è costata cara.

Infermiere sospeso

Il comportamento inappropriato è stato denunciato in un video ricevuto dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Il protagonista è un infermiere dell'ospedale Capilupi di Capri che si sposta su un monopattino elettrico attraverso i corridoi dell'ospedale. Il parlamentare ha condiviso il video attraverso i suoi canali social, denunciando il comportamento come provocatorio, suscitando proteste da parte dei pazienti. Le indagini dell'Asl, condotte rapidamente, hanno identificato l'uomo sul monopattino come un infermiere dell'ospedale, il quale è stato sospeso cautelarmente in attesa di un procedimento disciplinare.

In monopattino in ospedale

Il video mostra l'infermiere circolare liberamente sui corridoi dell'ospedale con il monopattino, e nonostante fosse considerato normale dal personale, ha sollevato preoccupazioni tra i pazienti. Borrelli ha sottolineato la necessità di indagare sul fenomeno, chiedendo alla direzione sanitaria dell'Asl Napoli 1 Centro di esaminare attentamente l'incidente. Il deputato ha esortato a verificare se si tratti di un caso isolato o di una pratica diffusa, come segnalato dai pazienti indignati.

La questione è stata portata all'attenzione del direttore sanitario dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdolina, il quale, dopo una rapida valutazione della situazione e confermata l'appartenenza del dipendente all'ospedale, ha emesso immediatamente un provvedimento di sospensione cautelare.

