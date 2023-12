Quali sono i lavori più richiesti (e pagati) in Italia nel 2023: dagli idraulici alle ostetriche, le figure professionali che non si trovano

Comprendere quali siano attualmente i mestieri più richiesti sul mercato italiano non solo facilita il processo di ricerca di lavoro per coloro che posseggono le competenze adeguate, ma consente anche agli studenti attuali di compiere scelte oculate e orientate al futuro, potendo aspirare a ruoli professionali più remunerativi. Uno studio recente condotto da Anpal e Unioncamere ha rivelato quali sono le lauree più richieste sul mercato italiano in un arco temporale che arriva al 2025 e quali le figure professionali delle quali le aziende hanno maggior bisogno. Andiamo a scoprirle.