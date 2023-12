Amiche investite da un Suv sul ciglio della strada: morta una 31enne, ricoverata una ragazza di 21 anni

di Redazione web

Una donna di 31 anni è morta sabato sera alle 21.30, investita da una Volkswagen Tiguan lungo la Statale di Rimini in direzione Riccione. La vittima è stata travolta a poche centinaia di metri dallo svincolo per il casello di Rimini sud dell'Autostrada A14, vicino al negozio Mondo Convenienza.

La giovane donna, di origine albanese, non ha avuto scampo nell'incidente, mentre un'amica 21enne che la accompagnava è rimasta ferita, riportando fratture e contusioni. La giovane ferita è ricoverata al Trauma Center dell'ospedale Bufalini di Cesena e, al momento, non è in pericolo di vita. L'autista del SUV coinvolto nell'incidente è un sessantenne residente a Bellaria, che era diretto all'ospedale di Rimini per accompagnare un'altra persona.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno constatato il decesso della trentunenne.

Il conducente del veicolo, ora sotto inchiesta, è stato diretto all'ospedale di Rimini per accertamenti medici e per fornire la sua testimonianza alle autorità. Le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

