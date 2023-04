Perde il controllo del trattore mentre lavora: Bruno morto schiacciato

di Redazione web

Non ce l'ha fatta Bruno Paschini: è morto il 69enne ricoverato nel pomeriggio di ieri, per le gravissime ferite riportate a seguito di un incidente accaduto lungo una strada sterrata nella macchia boscosa del territorio comunale di Verzegnis, in un tratto compreso tra Verzegnis e la frazione di Chiaicis. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo) il 69enne ha perso il controllo del trattore che stava conducendo ed è rimasto schiacciato dal mezzo riportando gravi lesioni.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso. L'uomo, in arresto cardiocircolatorio a causa delle gravi ferite riportate, è stato rianimato. Instabile, non trasportabile con l'elisoccorso, è stato condotto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso, con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo. Gravissime le condizioni dell'uomo, morto poche ore dopo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 17:49

