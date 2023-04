La cheerleader sbaglia auto nel parcheggio, il proprietario spara a lei e alle amiche: una è gravissima

di Redazione Web

Nuova follia delle armi in America. Una cheerleader in Texas sbaglia auto in un parcheggio e il proprietario, il 25enne Pedro Tello Rodriguez Jr, apre il fuoco ferendo la ragazza e un'altra cheerleader nelle vicinanze. L'incidente è avvenuto a Elgin, non lontano da Austin. La polizia ha arrestato il giovane: una delle cheerleader ferite è in condizioni gravi ed è ricoverata in ospedale.

Payton Washington, la cheerleader ferita (foto: GoFundMe)

Cheerleader ferita, cosa è successo

La cheerleader che ha sbagliato auto, Heather Roth, era con altre tre amiche quando è avvenuto l'incidente. Le ragazze usavano il parcheggio H-E-B di Elgin come punto di incontro per andare in palestra insieme e fare carpooling. Dopo gli allenamenti le ragazze erano arrivate nel parcheggio dove Roth aveva parcheggiato in precedenza la sua vettura.



Payton Washington è in condizioni gravi. «Payton è nata con un polmone, nessuno si aspettava che sopravvivesse e tantomeno che potesse eccellere nello sport», afferma l'allenatrice delle cheerleader Lynne Shearre.

Il 25enne arrestato, Pedro Tello Rodriguez Jr

