Donald Trump: «Tutti gli insegnanti devono essere armati, abolirò tutti i limiti che ha imposto Biden»

Le armi negli Stati Uniti sono un problema? Non per Donald Trump, ex presidente americano, che parlando alla convention della NRA, la lobby delle armi, a Indianapolis, ha detto senza mezzi termini che anche a scuola ogni insegnante potrà avere un'arma in mano. «Con me alla Casa Bianca nessuno oserà alzare un dito contro le vostre armi», le sue parole.

Trump: armi per tutti, anche a scuola

L'ex presidente è stato accolto come una star sul palco e il suo intervento è stato preceduto da un video celebrativo dei suoi anni alla Casa Bianca. «Sono anni che combatto contro i poteri corrotti e le forze comuniste che vogliono distruggere l'America, interferire nelle elezioni attraverso il dipartimento di giustizia e portarci via le armi», ha attaccato il tycoon. «Quando i democratici della sinistra radicale hanno cercato di utilizzare il Covid per impedire le vendite di armi durante la pandemia del virus cinese», ha attaccato ancora Trump, «io con con orgoglio ho designato i rivenditori di armi e munizioni come infrastruttura critica».

«Una volta tornato alla Casa Bianca ripristinerò il secondo emendamento e il diritto all'autodifesa», ha detto Trump, promettendo che da presidente «abolirà tutte le restrizioni sulle armi imposte da Biden». «Tutti gli insegnanti devono essere armati e addestrati», ha aggiunto promettendo che finanzierà armi e corsi di addestramento per tutti i docenti. «Così il problema della stragi nelle scuole finirà», ha detto il tycoon parlando ad Indianapolis.

