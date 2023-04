Sbaglia strada per colpa del navigatore e si ritrova nel vialetto di un uomo: 20enne uccisa a fucilate. Cercava casa di un amico

di Redazione web

Una ragazza di 20 anni è stata uccisa, la sua colpa aver imboccato con l'auto il vialetto sbagliato mentre stava tentando di raggiungere casa di un amico. La giovane si era accorta di aver sbagliato strada, probabilmente tratta in inganno dal navigatore del cellulare, e ha invertito la marcia per tornare sui suoi passi. È stato allora che il proprietario della casa in fondo al vialetto è uscito e ha sparato verso l'auto imbracciando un fucile: i colpi hanno raggiunto la ventenne uccidendola. A raccontare l'accaduto, tre amici che erano in auto con lei.

Cosa è successo

È accaduto a Hebron, nello stato di New York, lo scorso sabato. La vittima è Kaylin Gillis, mentre a fare fuoco è stato il 65enne Kevin Monahan. «Questo è un caso molto triste di alcuni giovani che stavano cercando la casa di un amico e sono finiti a casa di quest'uomo che ha deciso di uscire con un'arma da fuoco e scaricarla», ha detto lo sceriffo di Washington Jeffrey Murphy in una conferenza stampa. L'area è rurale e i vialetti sono scarsamente illuminati di notte. Nessuno del gruppo era sceso dal veicolo o aveva tentato di entrare nella casa del signor Monahan prima che aprisse il fuoco. Il signor Monahan «non ha collaborato con le indagini e si è rifiutato di uscire dalla sua residenza per parlare con la polizia», ​​ha detto l'ufficio dello sceriffo in un comunicato stampa.

La tragedia in Missouri

Una vicenda legata all'uso delle armi negli Stati Uniti che ricorda tragicamente quella avvenuta in Missouri, dove un uomo è stato accusato di aver sparato a un adolescente afroamericano che aveva suonato il campanello sbagliato mentre andava a prendere i suoi fratelli minori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 09:02

