Investita e uccisa da un furgone sulle strisce pedonali dopo la festa per le dimissioni dall'ospedale: conducente positivo all'alcoltest

Investita ed uccisa davanti al figlio mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La vittima è Roberta Fiano, 56 anni, di Martinsicuro, in provincia di Teramo, che alle 21.30 si trovava sul lungomare, quando un furgone ha preso in pieno la donna, investito una seconda persona, amica della vittima, ricoverata in gravi condizioni, mentre il figlio si è salvato miracolosamente.

A condurre il mezzo di una società sportiva, un uomo di 39 anni, positivo all'alcoltest, per cui è stato arrestato in flagranza per i reati di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza, scrive Il Messaggero.

Uscita dall'ospedale

Un destino crudele quello della donna uccisa, uscita a cena per festeggiare le dimissioni dall'ospedale, dopo una lunga degenza per un infarto; l'incidente mortale si è verificato alla fine del pasto, quando i tre stavano attraversando la strada per far ritorno a casa, quando il pulmino non ha rispettato le strisce pedonali.

Soccorsi inutili

Nelle vicinanze alcuni testimoni, che hanno subito allertato i soccorsi, che hanno tentato di rianimare la 56enne, sbalzata a terra alcuni metri più in là a causa dell'impatto con il mezzo. Ma le manovre per tentare di salvarla sono risultate vane.

Mercoledì 19 Aprile 2023

