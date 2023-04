Uccide a coltellate il cane (scappato di casa) del vicino, poi si vanta con i proprietari

di Redazione web

Ucciso a coltellate con una lama di 12 centimetri, perché fuggito di casa, ha incontrato un uomo senza pietà. La vittima è Igor, un pastore tedesco, scappato dal cancello della sua abitazione a Molinella, in provincia di Bologna, sulla strada provinciale ha incontrato un 60enne, residente in zona, che avrebbe tirato fuori il coltello e colpito ripetutamente il cane, fino ad ucciderlo, scrive Il Resto del Carlino.

Ucciso senza ragione

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di due giorni fa, quando Igor insieme ad un altro cane, Yuma, un rottweiler, stava giocando in giardino, ha sentito suonare il campanello, riconoscendo il figlio del proprietario gli è andato incontro, ma quando il ragazzo ha aperto il cancellino, i due cani sono usciti e fuggiti in strada; lì si sono imbattuti nel 60enne, italiano, che era a spasso con il suo di cane, un beagle.

Ferito secondo cane

L’uomo, senza alcuna motivazione ragionevole, perché Igor e Yuma non avrebbero in nessun modo aggredito lui o il suo cane, ha tirato fuori il coltello dal cappotto con cui ha trafitto cinque volte il pastore tedesco, colpendolo al collo ed al corpo. Ma l'azione folle è proseguita anche nei confronti dell'altro cane, colpito al petto, ma fortunatamente non ha perforato il polmone.

Denunciato per uccisione di animale

Il giovane si è precipitato fuori casa per riprendere i cani, si è scusato con l'uomo, ma solo poco dopo si è accorto del sangue e che Igor fosse morto a terra. Il 60enne senza alcun riguardo, si è vantato di averlo colpito con cinque coltellate. I legttimi proprietari hanno subito chiamato i carabinieri a cui il 60enne avrebbe detto che in realtà il pastore tedesco aveva aggredito il suo cane, invece il beagle era del tutto illeso, per cui la ricostruzione sembra artificiosa.

Il 60enne, vicino di casa della famiglia che ha subito la perdita di Igor, è stato denunciato e dovrà rispondere di uccisione di animale e porto ingiustificato di arma da taglio.

