L'uomo sulla sdraio incontra l'orso: i due si fissano, poi l'animale fugge. Il video fa il giro del web

di Redazione web

Purtroppo in questi ultimi giorni si parla molto di orsi e della loro pericolosità in caso di incontri ravvicinati. E questo non va sottovalutato, ma ci sono anche occasioni del tutto innocue, in cui sia l'animale selvatico che l'uomo, sono entrambi spaventati ed è l'orso a fuggire via.

E' quel che è accaduto negli Stati Uniti, nella località di Blue Ridge Mountains, prossima ad una zona montuosa, dove un uomo era placidamente sdraiato a leggere qualcosa sul suo smartphone, quando con la coda dell'occhio deve aver avvertito la presenza di una massa scura in avvicinamento: un orso.

I lupi dopo i cinghiali: Roma accerchiata dagli animali selvatici. In un video l'avvistamento alle porte della Capitale

Scena curiosa

La scena, viene ripresa da una telecamera di sicurezza, e rivela tutto il terrore dell'uomo di fronte all'orso, che quando si accorge della presenza umana si immobilizza. Per una manciata di secondi l'orso e l'uomo si guardano negli occhi. David Oppenheimer, questo il nome del protagonista del video, tiene in mano un cuscino quasi a volerlo usare per proteggersi. La scena, drammatica per quello che sarebbe potuto accadere, quando l'orso fugge via, assume un tono leggero, curioso.

Avvelenata dal figlio con le penne al salmone, la mamma: «Avevo paura di lui dopo il caso di Benno Neumair»

Nessuna paura

«Ho guardato dietro di me e non ho visto nulla», ha detto Oppenheimer alla CNN, «ma circa un minuto dopo, l'orso è arrivato ed era praticamente di fronte a me». Sembra però che l'orso, lo stesso, secondo la testimonianza dell'uomo, sia piuttosto curioso della sua abitazione, tanto da aver ispezionato i bidoni della spazzatura per prendere un boccone veloce di cibo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA