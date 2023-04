Vigilante blocca rapinatore al supermercato, colpito con 10 coltellate: è grave in ospedale

di Redazione web

Colpito da dieci coltellate mentre cercava di bloccare un rapinatore che aveva appena rubato 1.500 euro in contanti dal registratore di cassa da un supermercato di Torino. La vittima è una guardia giurata, Nosa Uwaifo, 46 anni, accoltellato al bacino ed alle gambe, che ha rischiato la vita per fare il suo lavoro.

L'aggressore è riuscito a fuggire indossando occhiali da sole e un cappellino, mentre il vigilante è stato trasportato in ospedale, dove si trova in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, scrivono i giornali locali.

Paura in famiglia

Da ieri, quando è avvenuto il colpo, i carabinieri stanno cercando il malvivente, mentre dall'esercizio commerciale torinese, c'è grande apprensione per le sorti del lavoratore di origine nigeriana, sposato, padre di due figli e da dieci anni al servizio in quel locale. «Quando Nosa tornerà a casa, gli faremo una grande festa, ma anche qualche rimprovero, perché questa volta ha corso un rischio davvero troppo grande», sono le parole di Esther, la moglie di Nosa, impaurita dalle condizioni del marito che resta in prognosi riservata, ma secondo i medici fuori pericolo, racconta il Corriere della Sera.

Il colpo

Il rapinatore si è presentato alle 18.45 con il volto coperto da un berretto calato sulla fronte e un paio di grossi occhiali da sole, è entrato nel supermercato, dove ha minacciato la commessa terrorizzata, prelevando 1.500 euro dalla cassa, poi stava per fuggire, quando si è trovato davanti Nosa che gli ha lanciato addosso un cassetto.

La lotta

C'è una colluttazione, ma il rapinatore scappa e minaccia di usare il coltello, ma il vigilante non si tira indietro e lo insegue, lo blocca, ma poi scivola sull’asfalto. Il malvivente, non scappa via, ma prende il coltello e lo colpisce con dieci coltellate mentre l'uomo è a terra, poi scappa via.

Si cerca il colpevole

Una coltellata ha raggiunto un’arteria e Nosa perde molto sangue, ma i medici del San Giovanni Bosco lo sottopongono a un delicato intervento chirurgico e dopo diverse ore in sala operatoria, viene dichiarato fuori pericolo. In queste ore i carabinieri stanno passando al setaccio i filmati della videosorveglianza, per risalire all'identità del rapinatore.

