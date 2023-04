Tragedia sul lavoro, cade da impalcatura alta 10 metri: morto operaio di 24 anni

Un operaio di 24 anni è morto nel pomeriggio a Teramo precipitando da un'altezza di circa 10 metri nel cantiere per la ristrutturazione della chiesa di Sant'Agostino in via del Vezzola.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare il giovane e la polizia locale che sta effettuando i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 19:15

