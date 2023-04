Papà ubriaco lascia senza cibo la figlia di 2 anni, poi chiama la polizia: «Sta morendo». Ma era troppo tardi

di Redazione web

Avrebbe lasciato morire di fame sua figlia, una bimba di appena due anni, perché per giorni è rimasto intossicato ed incapace di prendersi cura della piccola. Una storia drammatica quella che viene dal Kansas, dove Jeffrey Exon, 47 anni, è stato giudicato colpevole per la morte di sua figlia Aurora. Il fratello più grande della vittima, un bambino di 6 anni, ha detto alla giuria che ha condannato il 47enne, che il padre li avrebbe rinchiusi nelle loro stanze per giorni, mentre lui dormiva.

Morta da giorni

La tragedia risale a gennaio 2021, quando la polizia ed i soccorritori chiamati dall'uomo, hanno trovato la figlia di 2 anni fredda al tatto, con l'impressione che fosse morta già da diversi giorni. In realtà il 47enne, al telefono aveva detto che la bambina stava morendo di fame, mentre gli investigatori nella camera hanno trovato cinque bottiglie di liquore vuote.

Schiavo della droga

L'uomo è stato condannato per omicidio di primo grado, pericolo aggravato per i bambini e omissione da parte di un genitore di denunciare la morte di un bambino. La madre di Aurora, che non aveva la custodia dei due bambini, ha visto sua figlia viva l'ultima volta il 26 dicembre del 2020.

