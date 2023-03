Terribile schianto contro un tir: Tommaso muore a 24 anni mentre va a lavoro

Tragedia in Umbria. Tommaso Lisetti aveva 24 anni ed era un ex calciatore del Monterchi calcio e, questa mattina, ha avuto un terribile incidente stradale. Il giovane, attorno alle 8:15 di oggi, lunedì 27 marzo, staca andando a lavoro, quando vicino a Lerchi, in provincia di Perugia, si è schiantato contro un tir. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 24enne, morto sul colpo.

Precipita da una scogliera, Monica muore dopo un volo di 50 metri: aveva 39 anni

Tommaso si trovava a bordo della sua Fiat Panda, quando si è scontrato contro il mezzo pesante. Un frontale avvenuto lungo la strada che va da Città di Castello ad Arezzo, dove il 24enne stava andando a lavoro. Il giovane, infatti, era un aiuto cuoco in un ristorante. L'impatto violentissimo non ha dato scampo a Tommaso, nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, anche con l'aiuto dell'eliambulanza pronta a trasportare il ragazzo in ospedale. I medici intervenuti non ha potuto che constatare il decesso. Illeso, invece, il conducente del camion, un marchigiano di 46 anni ancora sotto choc. Le forze dell'ordine hanno ascoltato la sua versione ed effettuato i test di routine per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droga.

Il cordoglio social

La notizia della morte del giovane Tommaso ha lasciato un vuoto in una comunità intera. Tommaso Lisetti, appassionato di calcio ha giocato in molte squadre dilettantistiche della zona, sia in Umbria che in Toscana e tante società lo hanno voluto ricordare con un ultimo saluto su Facebook.

La salma del giovane è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria all'ospedale di Città di Castello in attesa del via libera per i funerali, la cui data non è ancora stata decisa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA