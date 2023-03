Malore a scuola, Giovanni muore a 8 anni davanti ai compagni. Aperta un'inchiesta

Tragedia in una scuola elementare di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove un bambino di otto anni è morto dopo aver accusato un malore improvviso durante una lezione di educazione fisica. Adesso sull'incidente choc, avvenuto di fronte ai compagni di classe, si indaga.

La tragedia

Il piccolo Giovanni, di appena 8 anni, ha accusato un malore mentre eseguiva un gioco-studio insieme ai suoi compagni e agli insegnanti. Una tragedia, quella avvenuta nel circolo didattico Antonio De Curtis, che ha sconvolto l'intera comunità.

Il racconto

Il piccolo, secondo quanto raccontato dai testimoni, si è improvvisamente accasciato a terra, privo di conoscenza. Immediatamente soccorso, il suo cuore ha smesso di battere nel tragitto tra la scuola e l'ospedale, mentre in ambulanza raggiungeva il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Le indagini

E poco dopo, a scuola, sono giunti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto di turno Matteo De Micheli), hanno aperto un fascicolo per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma del piccolo Giovanni, per il momento, resta a disposizione della magistratura in attesa di capire se sarà necessaria l'autopsia.

A Giovanni è stato praticato il massaggio cardiaco per oltre un'ora

Giovanni stava partecipando alle "attività motorie" con i compagni

Il bambino era alle prese con attività motorie previste dal Progetto sport di classe del Coni, portato avanti dall'istituto De Curtis di Sant'Antonio Abate. Non una vera e propria ginnastica, ma piccole attività sportive intervallate da domande e risposte dei bimbi, per abbinare il moto alla socializzazione. Giovanni era un bambino sano che frequentava anche una scuola calcio locale, quattro volte a settimana. «Siamo tutti sgomenti e vicini affettivamente alla mamma del piccolo Giovanni. Le daremo la massima vicinanza, anche come Amministrazione cittadina - afferma il sindaco Ilaria Abagnale - anche se una tragedia di queste dimensioni non trova preparato nessuno di noi. Quattro mesi fa festeggiavamo il compleanno di Giovanni, una festa alla quale hanno partecipato tutti i bimbi, compreso mio figlio. Proclameremo il lutto cittadino e per tutti gli altri bimbi assicureremo uno psicologo in classe. Non riusciamo nemmeno a trovare le parole per comunicare ai nostri figli quello che è successo».

