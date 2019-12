Terremoto, ritardi per i treni alta velocità dopo gli accertamenti sul nodo di Firenze: fino a 150 minuti per Italo e Frecciarossa

treni sulla linea ad Alta velocità nei pressi del nodo di Firenze, sospesa subito dopo la scossa di



È ripresa alle 8.25 la circolazione deisulla linea adnei pressi del nodo disubito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.5 che ha interessato l'area del Mugello per consentire ai tecnici di effettuare le necessarie verifiche. Secondo quanto si apprende da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e dalla Protezione Civile, sono invece ancora in corso i controlli sulle linee regionali, che però dovrebbero riaprire a breve. Si segnalano comunque forti ritardi.

Ilsu alcune linee dell'alta velocità ferroviaria era stato, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi.: AV Bologna - Firenze, Bologna - Prato convenzionale, Prato - Pistoia, Porretta Terme - Pistoia, Firenze - Empoli, Firenze - Faenza, Firenze - Arezzo convenzionale e sulla direttissima Firenze - Roma fra Firenze e Valdarno.