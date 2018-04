Terremoto, l'Ingv: «Stessa sequenza di Amatrice-Norcia-Visso, potrebbe durare ancora un anno»​

Terremoto in Centro Italia, forte scossa nella notte in provincia di Macerata: magnitudo 4.0​

Forte scossa di terremoto alle 20.41 nel maceratese, paura tra la popolazione

Terremoto Marche, oggi altra scossa alle 10.44: paura tra gli abitanti​

Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un forte, di, è stato registrato alle 5:11 con epicentro a 2 km da, in provincia di, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria e seguita da decine di repliche, molte delle quali sentite dalla popolazione. Diversi i danni a edifici già lesionati: a Muccia è ancheil piccolodelladel '600. Lo riferisce il sindaco. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se vi siano ulteriori danni sulle poche case rimaste agibili in paese.Dopo il forte sisma del Centro Italia del 2016, nella zona di Muccia la terra era tornata a tremare con frequenza e intensità già da alcuni giorni. In particolare, il 4 aprile se ne erano registrate una di magnitudo 4 alle 4:19 e una di magnitudo 3.6 alle 20:41. In due ore, oltre 20 scosse con magnitudo superiore a 2 si sono verificate nella zona colpita dal sisma di questa mattina all'alba, con epicentro a pochi chilometri da Muccia. Secondo l'elenco dell'Ingv, sono statele, mentre le altre sono comprese da 2 a 2.6. Ma lo sciame sismico ha visto anche una trentina di scosse di minore intensità, tra lo 0,9 e l'1,9.Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta a Muccia, nel Maceratese, Trenitalia ha deciso di sospendere a scopo precauzionale la circolazione lungo la linea interna Civitanova Marche-Macerata per effettuare controlli sulla tenuta della strada ferrata. La circolazione dovrebbe riprendere alle 9.Parla di «grande paura e insicurezza tra le persone» il sindaco di Muccia (Macerata), Mario Baroni, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta alle 5:11 con epicentro a 2 km dal comune del Maceratese. «Stiamo controllando sia le casette che le case rimaste agibili - afferma Baroni al telefono con Rai News24 -. È uno stillicidio contino, che ci sta snervando e che non si ferma: le scosse si ripetono da svariati giorni, anche con un'escalation nell'intensità». Non si registrano comunque al momento feriti.Parla di «ulteriori danni rispetto a quelli già avuti» dal forte terremoto del 2016 il sindaco di Pieve Torina (Macerata), Alessandro Gentilucci, dopo la scossa di magnitudo 4.7 avvenuta alle 5:11 in provincia di Macerata. «La popolazione è molto provata - commenta Gentilucci al telefono con Rai News24 -. Si ricominciano ora i sopralluoghi per verificare che la tenuta statica degli edifici sia adeguata. Siamo stamani in giro con l'auto della protezione civile per verificare i danni». Non risultano al momento comunque feriti. L'epicentro della scossa è stato a 3 km da Pieve Torina.È ancora legato alla sequenza del 24 agosto 2016 il terremoto di magnitudo 4,6 avvenuto alle 5:11 di oggi a due chilometri da Muccia (Macerata): lo ha detto all'ANSA il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni. Il terremoto di magnitudo 4,6 e le repliche, almeno tre delle quali di magnitudo fra 3 e 4, «rientrano nel margine settentrionale della sequenza che si è attivata il 24 agosto 2016».