Forte scossa di terremoto alle 20.41 nel maceratese, paura tra la popolazione

Ancora paura nel maceratese per una forte scossa diche ha destato in serata grande allarme tra la popolazione. La terra ha tremato alle 20.41. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 3.9 (a profondità di 10 chilometri), uguale in pratica a quella della scorsa notte. Molte chiamate allarmate ai vigili del fuoco. Epicentro a due chilometri da Muccia. La scossa è stata sentita distintamente ade anche sulla costa Adriatica.LEGGI ANCHE ----> La terra aveva già tremato Lo sciame sismico