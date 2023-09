Terremoto, sciame sismico nei Campi Flegrei: la scossa più forte sentita anche a Napoli

di Redazione web

Torna la paura nei Campi Flegrei. Uno sciame sismico è stato registrato nell'area a partire dalle 5.06 di oggi, martedì 26 settembre, dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. La prima scossa di terremoto, con epicentro nei pressi della Solfatara di Pozzuoli, è stata di magnitudo 2.1. L'evento maggiore si è verificato poi alle 9.10, con magnitudo 3.2.

Terremoto, paura all'alba

In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, si legge in una nota, si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

