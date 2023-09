Teremoto Napoli, i Campi Flegrei tornano a far paura: cosa succederebbe se eruttasse il supervulcano

Una scossa di terremoto di 3.8 magnitudo è stata avvertita a Napoli e in un attimo si sono riaccesi i timori per il supervulcano dei Campi Flegrei. Un recente studio condotto dagli esperti dell'University College London (UCL) e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha sollevato preoccupazioni.

Il loro lavoro ha evidenziato un indebolimento della caldera, attribuito al sollevamento progressivo del suolo causato dal bradisismo. Questo cambiamento comporta un passaggio dalla crosta terrestre da un comportamento "elastico" a uno "anelastico", il che significa che qualsiasi movimento futuro potrebbe innescare terremoti e potenzialmente tsunami. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere se ci fosse un'eruzione del supervulcano.

Terremoto Napoli, paura durante "Reazione a Catena": il racconto choc di Marco Liorni, cosa ha detto

Terremoto Napoli, la scossa in diretta tv al Tgr Campania Video

Campi Flegrei: l'eruzione del super vulcano spaventa

È importante notare che lo studio non parla di un pericolo immediato, ma rappresenta un passo utile per testare modelli che potrebbero essere fondamentali per prevenire futuri disastri.

Photo: Shuttesrtock music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Campi Flegrei, eruzione imminente al 60% ? Allerta gialla. Cosa dicono gli studiosi sull'evento catastrofico

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA