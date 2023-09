Terremoto, una scossa ha fatto tremare Napoli intorno alle 19.40 di oggi. Tam tam sui social. L'epicentro è stato registrato a circa 9 chilometri dal centro della città. La magnitudo della scossa è stata pari a 3,8, ed è stata avvertita in tutta la città con gente che è scesa in strada. Al momento non ci sono segnalazioni di danni.