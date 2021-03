Terremoto a Napoli, serie di scosse ai Campi Flegrei con innalzamento del suolo

Terremoto ai Campi Flegrei, a Napoli. Uno sciame sismico sta interessando in queste ore l'area: registrate tra le 16,47 e le 17,30 cinque scosse di terremoto di lieve entità collegate con i fenomeni di innalzamento del suolo del bradisismo flegreo. L'evento di maggiore intensità, con epicentro sul versante Nord-Est del vulcano Solfatara, alle ore 16,59 di magnitudo 1,5 della scala Ritcher e profondità 2360 metri. La scossa è stata avvertita da buona parte dei residenti dell'area adiacente il vulcano e sul dorsale Domitiana e via Campana. Al momento non sono stati registrati danni a persone e cose.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Marzo 2021, 19:34

