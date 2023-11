La studentessa tiktoker in lacrime: «Troppo studio, non ce la faccio». Ma tra i commenti esplode la rabbia

di Tommaso Cometti

Un pianto di rabbia, per esprimere una forte denuncia sociale. Un'intrepida tiktoker, sopraffatta dal troppo studio, ha scelto di sfogarsi con i suoi follower, per trovare il supporto morale di cui ha bisogno. Il video ha fatto il giro del web, risultando alquanto divisivo: da un lato, c'è chi ha compreso il suo dolore, dall'altro, tante persone che l'hanno criticata per lo scarso impegno in ambito accademico.

Il video

Il trucco colato e la voce rotta dal pianto: così si è presentata ai suoi follower la giovane Vittoria, studentessa sull'orlo di una crisi di nervi. La tiktoker, nel video, si lamenta della mole di studio che deve fronteggiare nel corso della settimana scolastica: «Ragazzi ve lo giuro, mi fanno male gli occhi per quanto sto piangendo...».

Vittoria spiega il suo dramma: «Domani ho il compito di italiano, mercoledì quello di fisica, giovedì un'interrogazione di inglese, venerdì compito di spagnolo e l'interrogazione di italiano, sabato compito di giapponese.

Le reazioni

Il video ha raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni, suscitando reazioni contrastanti. Uno dei più critici ha scritto: “Studia, invece di piangere su TikTok”. C'è chi, addirittura, ha messo in dubbio la sincerità della tiktoker: “Ma mettersi chili di mascara per far vedere le lacrime va di moda?”.

