Laureata in marketing, ma fa la cameriera: «Studiare alle migliori università non basta, con questo lavoro guadagno di più»

di Redazione web

Un tempo, si pensava che la preparazione universitaria bastasse a raggiungere un salario più che dignitoso. Oggi, purtroppo, non è più così: la situazione di perenne crisi ha modificato notevolmente gli equilibri del mondo del lavoro, con notevoli differenze rispetto alla situazione dei primi anni 2000. Una ragazza, in particolare, ha voluto esprimere il suo sconcerto su TikTok, denunciando il fatto che il suo titolo non le stia permettendo di ottenere il lavoro che desidera.

Come riporta il Daily Mail, la 25enne Alison Johnson è sconvolta dal fatto che il suo attuale lavoro di cameriera la faccia guadagnare di più rispetto a un lavoro più "prestigioso" all'interno del mondo degli affari, dove dovrebbe cominciare da zero, nonostante la sua ottima preparazione accademica.

Il TikToker Eddy Beef aggredito e rapinato a Milano: «Mi hanno preso a pugni, lascerò questa città»

Lo sfogo

Come illustra nel suo video, la giovane Alison vorrebbe guadagnare almeno 140mila euro annui da un lavoro nell'ambito del marketing, anche alla luce dei debiti universitari che ha accumulato per il conseguimento del titolo.

Tuttavia, tutto ciò non è possibile, dato che, per il lavoro che lei vorrebbe ottenere, i datori di lavoro richiedono un minimo di esperienza, di cui lei non dispone per ovvi motivi.

La tiktoker ha raccontato: «La gente ti dice: “Vai a studiare”. Ma non ti dicono che serve anche l'esperienza. Ma la laurea è l'esperienza!».

I commenti

Il video è risultato alquanto divisivo: alcuni coetanei si sono schierati dalla parte della tiktoker, altri l'hanno giudicata come una ragazza viziata, che pretende di avere cospicui emolumenti senza fare un pò di gavetta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA