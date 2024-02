Studente di 14 anni giù dal terzo piano a scuola: è grave. La preside: «Caduto davanti ai compagni, siamo sconvolti»

di Redazione web

Uno studente di 14 anni è precipitato dal terzo piano dell'istituto superiore Savoia-Benincasa di Ancona, un liceo scientifico. Il giovane si trovava in aula insieme a compagni e professore durante la terza ora, quando è caduto dalla finestra ed è atterrato su un cortile. Soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona.

Cosa è successo

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che conducono le indagini, la polizia e la polizia locale. Nessuna ipotesi è esclusa al momento, compresa quella di un gesto volontario, forse per un brutto voto ricevuto. Il 14enne ha riportato numerose fratture e la prognosi resta riservata.

Come sta lo studente

Il 14enne precipitato dal terzo piano dell'istituto superiore Savoia Banincaza di Ancona è «vigile e ha riferito ai sanitari quello che è successo». Lo dice all'ANSA la preside Maria Alessandra Bertini, che si trova nel pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, dove il ragazzo è stato trasportato. Le sue condizioni sono «meglio del previsto, considerando quello che è successo», aggiunge la dirigente scolastica: «Mi sono subito precipitata sul posto, insieme ad altri docenti». Quanto all'ipotesi che il fatto sia legato ad un brutto voto, «su questo non so nulla, so che il ragazzo ha ricevuto la pagella pochi giorni fa e che non ha neppure un'insufficienza».

La preside: siamo sconvolti

«Abbiamo immediatamente attivato il servizio di consulenza psicologica dell'ospedale materno infantile Salesi, la psicologa ha già preso in carico la classe» del 14enne che oggi è caduto giù dal terzo piano dell'istituto Savoia-Benincasa di Ancona.

Secondo la preside la classe di cui fa parte il 14enne è «tranquilla» e anche «molto positiva dal punto di vista degli apprendimenti». Il fatto «è avvenuto in classe durante la terza ora - racconta (e non durante la ricreazione come si era appreso in un primo momento, ndr) - erano presenti tutti i compagni, era presente la docente, improvvisamente è caduto». In ospedale sono presenti i genitori, la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Donatella D'Amico, gli assessori del Comune di Ancona Antonella Andreoli, Manuela Caucci, Marco Battino. Il sindaco Daniele Silvetti ha mandato un messaggio di vicinanza alla famiglia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 14:08

