Ragazzo di 13 anni sale per gioco sul tetto della palestra della scuola e precipita da 4 metri davanti agli amici: è grave

Dramma a Pesaro. Un ragazzo di 13 anni, salito con alcuni amici coetanei sul tetto della palestra del liceo scientifico Marconi, è caduto da un'altezza di quattro metri ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona. Il giovane ha camminato su un oblò di plexiglas che ha ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare di sotto.

Il giovane sta facendo parkour con gli amici

Sembra che il giovane con gli amici stesse facendo parkour, il salto tra gli edifici. Anche se ha battuto la testa, è rimasto sempre cosciente: è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette, in codice rosso. La prognosi è riservata. Da quanto si è appreso, l'adolescente non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono serie per cui la prognosi resta riservata. I soccorritori lo hanno trovato dolorante ma cosciente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 21:30

