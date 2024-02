Studente precipita dal terzo piano della scuola, la preside: «I ragazzi avevano ricevuto le valutazioni ma le sue erano positive»

Nell'Istituto Superiore Savoia-Benincasa di Ancona nella giornata di oggi, 17 febbraio, uno studente di 14 anni è precipitato dal terzo piano. Il giovane si trovava in aula insieme ai compagni e al professore, durante la terza ora, quando è caduto dalla finestra ed è atterrato su un cortile. Soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona.

La preside del liceo si è espressa sull'accaduto e ha affermato che nei giorni scorsi i ragazzi hanno ricevuto le valutazioni, ma quelle del 14enne erano «assolutamente positive».

La classe dello studente

Secondo la preside la classe di cui fa parte il 14enne è «tranquilla» e anche «molto positiva dal punto di vista degli apprendimenti». Il fatto «è avvenuto in classe durante la terza ora - racconta (e non durante la ricreazione come si era appreso in un primo momento, ndr) - erano presenti tutti i compagni, era presente la docente, improvvisamente è caduto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA