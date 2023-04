Suv blocca la Strada della Forra, il mega ingorgo sul Lago di Garda scatena l'ironia social: «Leggenda narra che sono ancora lì...» VIDEO

di Redazione web

La Strada della Forra, conosciuta anche come Sp 38 è considerata una delle strade più belle del mondo, e da oggi ha un motivo in più per far parlare di sé dopo che un video pubblicato su TikTok è diventato virale sui social. Nelle immagini si vede un ingorgo con una lunga fila di auto impilate nella stretta stradina che costeggia il Lago di Garda.

Il video virale in Germania

La Strada della Forra è nota anche per la sua larghezza ridotta, e proprio per questo dall'inizio della stagione turistica, da Pasqua in poi, viene introdotto un senso unico solo a salire che va dalle 10 alle 19. Proprio per scongiurare situazioni come quella ripresa nel video, girato alle 19.30, quando era stata ripristinata la circolazione a doppio senso e la presenza di un Suv ha ostacolato lo scorrimento del traffico. Il filmato è diventato virale soprattutto in Germania, poiché la località è tra le preferite dai turisti tedeschi. «La leggenda narra che sono ancora lì...», si legge in un tweet che ripropone le immagini degli automobilisti bloccati nell'ingorgo.

Legend says, sampe sekarang mereka masih disana sambil nyambi nunggu hilal buat lebaran...#stradadellaforra pic.twitter.com/n8e4m7Nryr — Tukang Sayat Kulit (@akuluka) April 17, 2023

