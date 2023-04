Giulietta Cavaglia in lacrime: «Tre minuti di ritardo al gate, l'hostess non ci ha fatto passare e abbiamo perso l'aereo. Siete delle me**e» VIDEO

di Redazione web

In ritardo alla partenza del volo, perde l'aereo, rimane all'aeroporto di Barcellona e scoppia a piangere sui social. Giulietta Cavaglia, influencer ed ex di Uomini e Donne, ha raccontato su Instagram la sua disavventura in Spagna, con la compagnia aerea Vueling. «In ritardo di 3 minuti al gate, non ci hanno fatto prendere il volo». La ragazza si sfoga e se la prende con la hostess, che non ha derogato al leggero ritardo, nonostante (a suo dire) gli altri passeggeri non fossero ancora tutti sull'aereo.

Britney Spears in versione sexy Barbie con il mini-dress rosa: «Importante essere puliti e in salute». Ma un dettaglio non torna

Beatrice Valli ha partorito la quarta figlia: «Benvenuta Matilda Luce Fantini». Il dolce annuncio su Instagram

Cosa ha detto Giulietta Cavaglia

Siamo arrivati 4 minuti in ritardo al gate e non ci fanno passare - dice piangendo l'influencer - Siamo in ritardo di 3 minuti e non ci fanno passare, ci sono ancora le persone che stanno imbarcando. Faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole». Poi l'attacco alla hostess che le ha negato l'accesso al volo: «Vi dico solo che non ha voluto fornirmi nome e cognome per fare reclamo alla compagnia, questo dimostra la qualità del servizio. Complimenti, ottimo lavoro. L'aereo è ancora qui, è pure in ritardo».

L'influencer ha poi raccontato di aver avuto un attacco di panico: «Non riesco a respirare, ho avuto un forte attacco di panico... non è proprio giusto, la gente è cattiva senza motivo. Odio fare queste cose, ma siete veramente delle me**e, dovete chiudere. Non avete rispetto». Più tardi ha precisato: «Lo so che perdere il volo non è la fine del mondo, ma avere attacchi di panico per una hostess di me**a sì», ha concluso. Alla fine, è riuscita a imbarcarsi sul volo successivo ed è tornata a casa.

l'umiltà della hostess che non ha voluto riferire le sue generalità nonostante questo avrebbe comportato ricevere una promozione per aver svolto correttamente il suo lavoropic.twitter.com/lsimaTeiTt — Paola. (@Iperborea_) April 23, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA